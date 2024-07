AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 15-jährige Anleihen mit Laufzeitende 2036 bzw 2038 im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der Auktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. August 2023 bzw. am 29. Mai 2024:

Emission 0-00-prozentige 15-jährige Bundesanleihe mit

Laufzeitende 15. Mai 2036

Angebotsvolumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,726 Mrd

Zuteilungsbetrag 457 Mio

Bid-to-cover-Ratio 3,8 (2,3)

Durchschnittsrend. 2,6% (2,61%)

Wertstellung 10. Juli

Emission 1,00-prozentige 15-jährige Bundesanleihe mit

Laufzeitende 15. Mai 2038

Angebotsvolumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,885 Mrd

Zuteilungsbetrag 1,294 Mrd

Bid-to-cover-Ratio 3 (8,4)

Durchschnittsrend. 2,67% (2,75%)

Wertstellung 10. Juli

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2024 06:11 ET (10:11 GMT)