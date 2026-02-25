|
AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Langläufer mit Fälligkeiten 2038 bzw. 2041 Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 6. August 2025 bzw. 21 Januar 2026:
Emission 1,00-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15 Mai 2038
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,592 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 821 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,9 (1,8)
Durchschnittsrend. 2,93% (2,86%)
Settlement 27. Februar 2026
Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,299 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 853 Mio
Zeichnungsquote 2,7 (2,6)
Durchschnittsrend. 3,09% (3,23%)
Settlement 27. Februar
