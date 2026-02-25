25.02.2026 12:23:40

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Langläufer mit Fälligkeiten 2038 bzw. 2041 Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 6. August 2025 bzw. 21 Januar 2026:

Emission 1,00-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15 Mai 2038

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,592 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 821 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,9 (1,8)

Durchschnittsrend. 2,93% (2,86%)

Settlement 27. Februar 2026

Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,299 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 853 Mio

Zeichnungsquote 2,7 (2,6)

Durchschnittsrend. 3,09% (3,23%)

Settlement 27. Februar

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 06:23 ET (11:23 GMT)

