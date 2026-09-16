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16.09.2026 12:19:40
AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 22. Juli bzw. 18. August:
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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. Mai 2047
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,110 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 864 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,4 (2,3)
Durchschnittsrendite 3,88% (3,60%)
Wertstellung 18. September 2026
Emission 2,90-prozentige Anleihe
mit Laufzeit 15. August 2056
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,049 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,257 Mrd EUR
Zeichnungsquote 2,4 (2,9)
Durchschnittsrendite 3,90% (3,64%)
Wertstellung 18. September 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 06:19 ET (10:19 GMT)
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