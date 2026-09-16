16.09.2026 12:19:40

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 22. Juli bzw. 18. August:

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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,110 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 864 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4 (2,3)

Durchschnittsrendite 3,88% (3,60%)

Wertstellung 18. September 2026

Emission 2,90-prozentige Anleihe

mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,049 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,257 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,4 (2,9)

Durchschnittsrendite 3,90% (3,64%)

Wertstellung 18. September 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 06:19 ET (10:19 GMT)

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