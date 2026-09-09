09.09.2026 11:59:46

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihe

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August.

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Emission 3,00-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2036

Volumen 5,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,186 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,201 Mrd EUR

Marktpflegevolumen 1,299 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,1)

Durchschnittsrend. 3,39% (3,26%)

Wertstellung 11. September 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

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