AUKTION/Gute Nachfrage für 5-jährige Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Die Auktion war dabei überzeichnet, die Nachfrage der Investoren war größer als das Volumen. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 13. Oktober.

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Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 8. Oktober 2031

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,295 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,839 Mrd EUR

Marktpflegevolumen 1,161 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,4 (1,1)

Durchschnittsrend. 3,14% (3,22%)

Wertstellung 5. November 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 03, 2026 05:47 ET (10:47 GMT)