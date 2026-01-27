|
27.01.2026 11:45:39
AUKTION/Gute Nachfrage für neue Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 2028 im Auktionsverfahren platziert.
===
Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 15. März 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 9,777 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,633 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,367 Mrd EUR
Zeichnungsquote 2,1
Durchschnittsrend. 2,14%
Wertstellung 29. Januar 2026
===
