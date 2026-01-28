|
AUKTION/Gute Nachfrage für zehnjährige Bundesanleihe
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Januar.
===
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. Februar 2036
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 7,606 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,604 Mrd EUR
Markpflegevolumen 1,396 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,7 (1,3)
Durchschnittsrend. 2,85% (2,83%)
Wertstellung 30. Januar 2026
===
