25.11.2025 11:49:40
AUKTION/Höhere Nachfrage für fünfjährige Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine etwas höhere Nachfrage als bei der vorherigen Auktion ein. Zugeteilt wurden 3,044 Milliarden Euro. Mit den für Marktpflegezwecken einbehaltenen 956 Millionen Euor stellte sich das geplante Volumen von 4 Milliarden Euro ein.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Oktober.
===
Emission 2,20-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 10. Oktober 2030
Volumen am offer 4 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,533 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,044 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,2)
Durchschnittsrend. 2,27% (2,21%)
Wertstellung 27. November 2025
===
