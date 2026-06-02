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02.06.2026 12:04:41
AUKTION/Hohe Nachfrage für Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag Bundesschatzanweisungen mit einer Laufzeit bis Juni 2028 im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 12. Mai:
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Emission 2,50-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 14. Juni 2028
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,100 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,857 Mrd EUR
Marktpflegequote 1,143 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,6 (1,4)
Durchschnittsrend. 2,59% (2,70%)
Wertstellung 4. Juni 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)
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