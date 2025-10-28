|
AUKTION/Leicht erhöhte Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober:
===
Emission 2,20-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 10. Oktober 2030
Volumen 4 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,752 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,020 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,2 (1,1)
Durchschnittsrend. 2,21% (2,31%)
Wertstellung 30. Oktober 2025
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2025 06:56 ET (10:56 GMT)
