11.03.2026 12:30:44
AUKTION/Maue Nachfrage bei Aufstockung deutscher Bundesanleihe
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Versteigerungsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. Februar:
===
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15.Februar 2036
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,511 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,811 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,2 (1,5)
Durchschnittsrend. 2,89% (2,73%)
Settlement 13. März 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2026 07:31 ET (11:31 GMT)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
