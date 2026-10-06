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06.10.2026 11:58:39
AUKTION/Maue Nachfrage nach neuen deutschen Schätzen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen ("Schätze") im Auktionsverfahren platziert. Die Emission war "technisch unterzeichnet", die Nachfrage blieb also unter dem angebotenen Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro.
Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
Emission 3-prozentige Bundesschatzanweisung
mit Laufzeit 13.Dezember 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,869 Mrd
Zuteilungsbetrag 4,526 Mrd
Zeichnungsquote 1,1
Durchschnittsrendite 3,1%
Settlement 08.Oktober 2026
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)
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