AUKTION/Maue Nachfrage nach neuen deutschen Schätzen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen ("Schätze") im Auktionsverfahren platziert. Die Emission war "technisch unterzeichnet", die Nachfrage blieb also unter dem angebotenen Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro.

Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:

Emission 3-prozentige Bundesschatzanweisung

mit Laufzeit 13.Dezember 2028

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,869 Mrd

Zuteilungsbetrag 4,526 Mrd

Zeichnungsquote 1,1

Durchschnittsrendite 3,1%

Settlement 08.Oktober 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)