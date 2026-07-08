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08.07.2026 11:59:44
AUKTION/Nachfrage nach neuer Bundesanleihe eher mau
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
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Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2036
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,022 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,902 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,0
Durchschnittsrendite 3,09%
Wertstellung 10. Juli 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 08, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)
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