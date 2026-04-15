AUKTION/Niedrigere Nachfrage bei 30-jähriger Bundesanleihe

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine niedrigere Nachfrage verzeichnet.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. März.

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Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,128 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 779 Mio EUR

Marktpflegequote 221 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,4 (1,7)

Durchschnittsrend. 3,58% (3,45%)

Wertstellung 17. April 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)