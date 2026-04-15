|
15.04.2026 12:28:40
AUKTION/Niedrigere Nachfrage bei 30-jähriger Bundesanleihe
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine niedrigere Nachfrage verzeichnet.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. März.
===
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2056
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,128 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 779 Mio EUR
Marktpflegequote 221 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,7)
Durchschnittsrend. 3,58% (3,45%)
Wertstellung 17. April 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!