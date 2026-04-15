AUKTION/Reduziertes Volumen bei Bundesanleihe mit Fälligkeit 2052

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde das Volumen auf 500 Millionen Euro von ursprünglich 1 Milliarde Euro reduziert, weil zugleich bei der Auktion 2048 fälliger Renten das Volumen 500 Millionen höher ausfiel.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 25. März.

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Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2052

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 748 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 463 Mio EUR

Marktpflegequote 37 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,6)

Durchschnittsrend. 3,57% (3,42%)

Wertstellung 17. April 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

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April 15, 2026 06:28 ET (10:28 GMT)