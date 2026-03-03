|
03.03.2026 12:13:40
AUKTION/Schwache Nachfrage nach Bundesobligationen
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag laut Bundesbank Bundesobligationen mit Fälligkeit April 2031 im Volumen von 3,825 Milliarden Euro bei einer Auktion platziert. Die Auktion war technisch unterzeichnet - das Volumen der eingegangenen Gebote blieb unter dem Angebotsvolumen - ein bei deutschen Schuldtitelemission nicht ungewöhnliches Phänomen. Die schwache Nachfrage bei dieser Auktion erfolgte vor dem Hintergrund eines groß angelegten Ausverkaufs globaler Anleihen, ausgelöst durch die Befürchtung, dass steigende Ölpreise infolge des Nahostkonflikts auf die Inflation übergreifen und damit weitere Zinssenkungen verzögern oder verhindern könnten. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion, Beträge in Euro. Die Zahlen in Klammern stammen von der vorherigen Auktion am 10. Februar.
===
Emission 2,50%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 16. April 2031
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,569 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,825 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,175 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,2 (1,7)
Durchschnittsrend. 2,43% (2,4%)
Durchschnittskurs 100,31 (100,48)
Mindestkurs 100,3 (100,48)
Wertstellung 5. März 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/thl
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 06:13 ET (11:13 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.