20.10.2026 11:56:42

AUKTION/Starke Nachfrage bei 5-jährigen Grünen Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag Grüne Bundesobligationen mit Laufzeit 2029 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:

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Emission 2,10-prozentige Grüne Bundesobligaqtionen

mit Laufzeit 12. April 2029

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 966 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 494 Mio EUR

Marktpflegevolumen 6 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,0 (3,9)

Durchschnittsrend. 3,08% (2,71%)

Wertstellung 22. Oktober 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)

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Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
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