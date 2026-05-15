Aumann stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aumann äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,41 Prozent auf 37,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,5 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at