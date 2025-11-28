Aumento Capital VI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aumento Capital VI gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 79,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aumento Capital VI 0,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at