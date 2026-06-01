Aumento Capital VI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aumento Capital VI hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aumento Capital VI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at