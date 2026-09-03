Aumento Capital VI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aumento Capital VI hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Aumento Capital VI 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 72,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at