AUMOVIO-Aktie dennoch im Plus: Erlöse sinken weiter, Marge bleibt unter Druck

Autozulieferer bleibt unter Druck, auch 2026 kein klarer Aufschwung in Sicht.

Der Autozulieferer AUMOVIO kämpft weiter mit einem schwachen Umfeld. Im neuen Jahr dürfte der Erlös erneut zurückgehen, wie der MDAX -Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der bereinigte Umsatz dürfte nach einem Rückgang um fünf Prozent auf 18,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr dieses Jahr nur 17 bis 18,5 Milliarden Euro erreichen, hieß es.

Bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern schließt das ehemals zu Continental gehörende Unternehmen einen Rückgang trotz des harten Sparkurses ebenfalls nicht aus. Die operative Marge (bereinigtes Ebit) erwartet Chef Philipp von Hirschheydt zwischen 3,5 und 5,0 Prozent. 2025 legte sie von 2,5 auf 3,9 Prozent zu. Analysten gingen für das neue Jahr bisher von einem Erlös in der oberen Hälfte der Umsatzspanne aus, bei der Marge erwarteten sie 4,4 Prozent.

Unter dem Strich weitete AUMOVIO im vergangenen Jahr den Verlust von 289 auf 655 Millionen Euro aus. Grund waren laut den Frankfurtern Einmalaufwendungen für den Stellenabbau und die Abspaltung von Conti.

So reagieren Anleger und Analysten

Die Aktie von AUMOVIO dürfte am Mittwoch nach den vorgelegten Quartalszahlen und in Aussicht gestellten Zielen ihre Erholung fortsetzen.

Im freundlich erwarteten Gesamtmarkt zeigt sich der Anteilsschein des Autozulieferers im Plus. Auf XETRA ging es zuletzt um 2,30 Prozent auf 37,38 Euro nach oben.

Analysten wie die von JPMorgan oder Bernstein sprachen zwar von einem Quartalsbericht und Ausblick, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen haben, hoben jedoch den freien Cashflow positiv hervor.

Dieser liege aufgrund positiver Entwicklungen im Nettoumlaufvermögen deutlich über der Konsensprognose, hieß es.

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FRANKFURT (dpa-AFX)