Die Aktien von AUMOVIO haben am Dienstagmorgen nach einem positiven Kommentar der Citigroup deutlich zugelegt.

Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Autozulieferers um 2,7 Prozent über ihren XETRA-Schluss vom Montag auf 30,65 Euro.

Citi-Experte Ross MacDonald brachte die Idee einer antizyklischen Kaufposition in den am Freitag auf ein Rekordtief gefallenen Aktien an den Markt. Er stellte sie als guten Gegenpol in KI-lastigen Depots vor.

Eigentlich werde der gesamte Autozuliefer- und Herstellerbereich als Leidtragender starker KI-Nachfrage wahrgenommen. AUMOVIO gehöre beispielsweise zu den weltweit größten Käufern von Halbleiterkomponenten für die Auto-Branche. 2027 dürften die benötigten Volumina nicht verfügbar sein.

Sollten sich die Sorgen einer Verlangsamung im KI-Ausbau also wirklich bewahrheiten, wäre dies positiv für AUMOVIO und andere Zulieferer. Und wenn nicht, dann sei dies zumindest wohl inzwischen eingepreist, so MacDonald.

AUMOVIO-Aktien liegen auch nach der Kurserholung vom Vortag im Jahr 2026 noch gut 30 Prozent im Minus.

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FRANKFURT (dpa-AFX)