AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|Experteneinschätzung
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24.11.2026 08:58:00
AUMOVIO-Aktie im Aufwind: Warum Citi den Continental-Ableger als Depot-Stabilisator schätzt
Citi-Experte Ross MacDonald brachte die Idee einer antizyklischen Kaufposition in den am Freitag auf ein Rekordtief gefallenen Aktien an den Markt. Er stellte sie als guten Gegenpol in KI-lastigen Depots vor.
Eigentlich werde der gesamte Autozuliefer- und Herstellerbereich als Leidtragender starker KI-Nachfrage wahrgenommen. AUMOVIO gehöre beispielsweise zu den weltweit größten Käufern von Halbleiterkomponenten für die Auto-Branche. 2027 dürften die benötigten Volumina nicht verfügbar sein.
Sollten sich die Sorgen einer Verlangsamung im KI-Ausbau also wirklich bewahrheiten, wäre dies positiv für AUMOVIO und andere Zulieferer. Und wenn nicht, dann sei dies zumindest wohl inzwischen eingepreist, so MacDonald.
AUMOVIO-Aktien liegen auch nach der Kurserholung vom Vortag im Jahr 2026 noch gut 30 Prozent im Minus.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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