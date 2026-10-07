AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|Vorstandsmandat
|
07.10.2026 14:27:39
AUMOVIO-Aktie im Blick: Finanzchefin Dönges nimmt ihren Hut
Nach nur knapp einem Jahr im Amt legt die Managerin ihr Vorstandsmandat mit Ablauf des heutigen Mittwochs (7. Oktober) nieder, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Zum Monatsende werde sie den Konzern dann verlassen. Die Trennung erfolge im gegenseitigen Einvernehmen, hieß es weiter. Dönges wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Der Aufsichtsrat nehme die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis.
Dönges war seit November 2025 Finanzvorständin bei AUMOVIO. Der Konzern hat bereits die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge eingeleitet. In der Zwischenzeit soll zunächst Konzernchef Philipp von Hirschheydt zusätzlich die Verantwortung für das Finanzressort im Vorstand übernehmen. Spätestens zum 1. November 2026 soll dann Claus Bauer als Interims-Finanzchef fungieren. Der Manager war früher Finanzchef beim Autozulieferer Schaeffler und ist derzeit Mitglied im AUMOVIO-Aufsichtsrat. Seine Aufgaben im Prüfungsausschuss des Gremiums werde er für die Dauer seiner neuen Aufgabe niederlegen.
Am Mittwoch notiert die AUMOVIO-Aktie zeitweise 5,05 Prozent höher bei 38,50 Euro.
/tav/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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