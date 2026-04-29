AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|Transaktion
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29.04.2026 16:48:39
AUMOVIO-Aktie im Mimus: Verkauf von Standort in Rheinböllen
In Rheinböllen werden Bremssättel und elektrische Parkbremsen gefertigt sowie autonome mobile Roboter entwickelt und produziert. AUMOVIO und RHB-Industries stünden im Austausch mit Arbeitnehmervertretern, hieß es. Eine tarifliche Regelung zur Überleitung der Beschäftigungsbedingungen sei bereits vereinbart.
Investor für Robotik-Sparte gesucht
RHB-Industries kündigte an, zunächst eine Auftragsfertigung im Bremsenbereich aufzubauen, um laufende Serienprojekte zu unterstützen. Parallel sollen neue Geschäftsfelder erschlossen werden - genannt werden unter anderem die Bereiche Verteidigung, Robotik sowie die Prozessindustrie mit Großwärmepumpen. Für das Robotikgeschäft will RHB-Industries nach eigenen Angaben einen strategischen Investor suchen, der Technologie, Know-how und Teile der Belegschaft übernimmt.
AUMOVIO begründete den Verkauf mit der fortgesetzten Konsolidierung seiner europäischen Fertigungsstandorte und einem stärkeren Fokus auf das Kerngeschäft. Das Unternehmen war im September 2025 als Abspaltung aus dem früheren Continental-Unternehmensbereich Automotive hervorgegangen.
Die AUMOVIO-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,5 Prozent auf 36,00 Euro.
/hus/DP/men
FRANKFURT/RHEINBÖLLEN (dpa-AFX)
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