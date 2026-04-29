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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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Transaktion 29.04.2026 16:48:39

AUMOVIO-Aktie im Mimus: Verkauf von Standort in Rheinböllen

AUMOVIO-Aktie im Mimus: Verkauf von Standort in Rheinböllen

Der Autozulieferer AUMOVIO verkauft seinen Standort in Rheinböllen im Rhein-Hunsrück-Kreis mit rund 320 Beschäftigten an die RHB-Industries.

Bei dem Käufer handelt es sich um eine speziell für die Transaktion gegründete Tochter der Transformationsberatung Falkensteg. Übernommen werden nach Unternehmensangaben die Produktion, Forschung und Entwicklung, sämtliche Geschäftsaktivitäten sowie die Belegschaft. Die Transaktion soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

In Rheinböllen werden Bremssättel und elektrische Parkbremsen gefertigt sowie autonome mobile Roboter entwickelt und produziert. AUMOVIO und RHB-Industries stünden im Austausch mit Arbeitnehmervertretern, hieß es. Eine tarifliche Regelung zur Überleitung der Beschäftigungsbedingungen sei bereits vereinbart.

Investor für Robotik-Sparte gesucht

RHB-Industries kündigte an, zunächst eine Auftragsfertigung im Bremsenbereich aufzubauen, um laufende Serienprojekte zu unterstützen. Parallel sollen neue Geschäftsfelder erschlossen werden - genannt werden unter anderem die Bereiche Verteidigung, Robotik sowie die Prozessindustrie mit Großwärmepumpen. Für das Robotikgeschäft will RHB-Industries nach eigenen Angaben einen strategischen Investor suchen, der Technologie, Know-how und Teile der Belegschaft übernimmt.

AUMOVIO begründete den Verkauf mit der fortgesetzten Konsolidierung seiner europäischen Fertigungsstandorte und einem stärkeren Fokus auf das Kerngeschäft. Das Unternehmen war im September 2025 als Abspaltung aus dem früheren Continental-Unternehmensbereich Automotive hervorgegangen.

Die AUMOVIO-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,5 Prozent auf 36,00 Euro.

/hus/DP/men

FRANKFURT/RHEINBÖLLEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: AUMOVIO SE

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