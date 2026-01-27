AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|Notwendigkeit
|
27.01.2026 16:34:39
AUMOVIO-Aktie leichter: Tausende Jobs fallen dem Rotstift zum Opfer
Den Angaben zufolge spricht AUMOVIO nun mit der Arbeitnehmerseite, um alternative Lösungen zur Effizienzsteigerung und Verringerung des Abbaubedarfs in Deutschland zu entwickeln. Der Stellenabbau solle möglichst sozialverantwortlich gestaltet werden. So solle bereits Anfang März ein Freiwilligenprogramm starten.
Das Management will den Aufwand für Forschung und Entwicklung im Jahr 2027 auf unter 10 Prozent des Umsatzes drücken. Dazu will das Management um Vorstandschef Philipp von Hirschheydt das Technikangebot auf Marktentwicklungen ausrichten und das Geschäft stärker bündeln. "Zusammen mit den bereits laufenden Maßnahmen zur Standardisierung, Automatisierung und verbesserten organisatorischen Aufstellung führt dies zu einem verringerten Stellenbedarf in den Entwicklungsbereichen des Unternehmens", hieß es weiter.
Die AUMOVIO-Aktie verliert via XETRA zeitweise 43,06 Euro.
/stw/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
