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20.03.2026 06:31:28
AUMOVIO SE (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AUMOVIO SE (spons ADRs) hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,282 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5,19 Milliarden USD ausgegangen.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,187 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 21,65 Milliarden USD belaufen.
Redaktion finanzen.at
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