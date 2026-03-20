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20.03.2026 06:31:28
AUMOVIO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AUMOVIO hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,21 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,50 Milliarden EUR ausgegangen.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,805 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 18,60 Milliarden EUR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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