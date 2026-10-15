AUN CONSULTING hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AUN CONSULTING lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,24 JPY gegenüber -3,180 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 43,1 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at