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10.04.2026 06:31:29
AUN CONSULTING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AUN CONSULTING hat am 08.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat AUN CONSULTING 55,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 73,8 Millionen JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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