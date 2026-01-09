AUN CONSULTING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AUN CONSULTING hat am 08.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS lag bei -1,16 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,910 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 51,2 Millionen JPY – eine Minderung von 27,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 71,0 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at