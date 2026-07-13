AUN CONSULTING veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AUN CONSULTING hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11,510 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 63,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,640 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -15,350 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,34 Prozent auf 254,53 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,88 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at