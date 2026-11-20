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20.11.2026 06:31:28
AUNA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
AUNA hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AUNA 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 391,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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