AUO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AUO äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,12 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,26 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,290 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat AUO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,221 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 8,93 Milliarden USD gerechnet.

