AUPU Home Style A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AUPU Home Style A hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,170 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 423,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at