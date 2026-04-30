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30.04.2026 06:31:29
AUPU Home Style A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AUPU Home Style A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AUPU Home Style A 0,130 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 371,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 343,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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