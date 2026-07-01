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01.07.2026 06:31:29
AUQ Gold Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AUQ Gold Mining hat am 29.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,040 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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