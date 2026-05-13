Aura Biosciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aura Biosciences präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aura Biosciences ein EPS von -0,550 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at