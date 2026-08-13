Aura Biosciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aura Biosciences ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aura Biosciences die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at