Aura Investments: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aura Investments hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,160 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 559,8 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 60,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 348,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at