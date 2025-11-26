Aura Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aura Investments hat am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Aura Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,7 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 313,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at