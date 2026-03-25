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25.03.2026 06:31:29
Aura Investments stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aura Investments gab am 23.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Aura Investments 0,370 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Aura Investments 666,9 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 484,3 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,990 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 ILS je Aktie generiert.
Aura Investments hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,52 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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