Aura Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aura Minerals präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 76,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 336,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 190,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at