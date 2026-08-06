Aura Minerals Aktie
WKN DE: A2PBMB / ISIN: VGG069731120
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06.08.2026 04:29:25
Aura Minerals Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - Aura Minerals Inc. (ORA.TO) announced a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $217.69 million, or $2.57 per share. This compares with $8.15 million, or $0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 76.4% to $335.97 million from $190.44 million last year.
Aura Minerals Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $217.69 Mln. vs. $8.15 Mln. last year. -EPS: $2.57 vs. $0.11 last year. -Revenue: $335.97 Mln vs. $190.44 Mln last year.
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