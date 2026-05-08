Aura Minerals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aura Minerals präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Aura Minerals mit einem Umsatz von insgesamt 382,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 136,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at