Aura Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aura Systems veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Aura Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Aura Systems hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 0,28 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Aura Systems 0,05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at