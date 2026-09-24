Aura Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aura Systems hat am 22.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at