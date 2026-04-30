Aurania Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aurania Resources hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 CAD. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at