Aurelia Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aurelia Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,066 AUD. Im Vorjahr hatten 0,039 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 438,82 Millionen AUD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 416,48 Millionen AUD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,006 AUD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 433,01 Millionen AUD, befunden.

