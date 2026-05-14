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14.05.2026 06:31:29
Aureus Greenway hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aureus Greenway gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen USD – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aureus Greenway 1,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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